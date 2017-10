Eiszeiträtsel an der FU

Dahlem.

Um „Eiszeiträtsel“ und andere Klimageheimnisse geht es am Donnerstag, 26. Oktober, bei der diesjährigen Einstein Lecture Dahlem. Die Veranstaltung mit Professor Hans Jochen Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, beginnt um 18 Uhr im Henry-Ford-Bau der Freien Universität (FU) Berlin, Garystraße 35. Der Eintritt ist frei. Mit den Einstein Lectures Dahlem würdigt die FU seit 2005 das Wirken Albert Einsteins in Berlin. Über fast zwei Jahrzehnte war Einstein Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik in Dahlem. Mehr Infos unter www.fu-berlin.de/einsteinlectures