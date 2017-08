Berlin: Botanischer Garten Berlin |

Lichterfelde. Was im heimischen Garten wächst und welche Früchte in fernen Ländern gedeihen, erfahren Kinder ab fünf Jahre am Sonntag, 3. September, bei einer Führung im Botanischen Garten. Um 14 Uhr startet der lehrreiche Rundgang am Garteneingang Königin-Luise-Platz. Mit Biologin Beate Senska geht es dann für etwa 60 Minuten um Kürbis, Gurkenbaum und Spritzgurke. Die Kosten betragen drei Euro für die Führung und drei Euro Garteneintritt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter 344 41 57 erbeten. KaR