Kunstworkshop in den Ferien

Dahlem.

In den Winterferien läuft im Kunsthaus Dahlem, Käuzchensteig 8, von Montag, 30. Januar, bis Mittwoch, 1. Februar, jeweils von 10 bis 14 Uhr, ein Workshop für Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren. Der Titel: „Beeindruckend! Kreative Bildcollagen“. Bei Rundgängen durch die Ausstellungshalle werden Objekte zeichnerische festgehalten. Diese Zeichnungen werden anschließend in den Linolschnitt übertragen und farbig gedruckt. Mit den gesammelten Ergebnissen können die Teilnehmer dann auf einer Leinwand eine bunte Bild-Collage gestalten. Die neue Jugendkunstschule Steglitz-Zehlendorf unterstützt den Workshop finanziell. Zu zahlen sind lediglich 15 Euro für Material. Anmeldung unter83 22 72 58 oder per E-Mail an info@kunsthaus-dahlem.de