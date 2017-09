Pflanzen und ihre Namensgeber

Berlin: Botanischer Garten Berlin |

Lichterfelde. Zu einer historisch-botanischen Gartenführung lädt Lotte Burkhardt am Sonntag, 10. September, 14 Uhr, ein. Auf einem Rundgang durch den Botanischen Garten erklärt sie, welche Persönlichkeiten sich hinter wissenschaftlichen Pflanzennamen verbergen. Botaniker, Universal-Gelehrte, Geistliche und Frauen wurden oft geehrt, indem Pflanzen nach ihnen benannt wurden. Lotte Burkhardt hat dazu recherchiert und 2016 ein 1000-seitiges Werk über wissenschaftliche Pflanzennamen online veröffentlicht. Die Führung findet je nach Wetterlage entweder im Botanischen Garten oder nur in den Gewächshäusern statt. Treffpunkt ist am Eingang Königin-Luise-Platz. Die Kosten betragen sechs Euro plus drei Euro Garteneintritt. KaR