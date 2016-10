Schatzsuche in den Ferien

Berlin: Botanisches Museum |

Lichterfelde. In den Herbstferien veranstaltet der Botanische Garten am 19. und 20. Oktober einen Workshop für Kinder ab sieben Jahren. Sie gehen in der Ausstellung „Botanische Schatzinseln – Botanische Entdeckungen in der Karibik“ auf Schatzsuche und basteln ein eigenes Pflanzen-Fernrohr. Der Workshop findet jeweils von 11 bis 14 Uhr im kleinen Hörsaal des Botanischen Museums, Königin-Luise-Straße 6-8, statt. Die Kosten betragen fünf Euro für Material plus 1,50 Euro Museumseintritt. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 20 Kinder begrenzt. Anmeldung unter 83 85 01 00. KM