Sommeruni für Schüler

Dahlem. Vom 21. August bis zum 1. September findet die 14. MINT-Sommeruniversität der Freien Universität (FU) Berlin statt. Schülerinnen und Schüler ab Klasse 10 können sich jetzt anmelden.

Die Abkürzung MINT steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Vormittags sind mehrtägige Experimentier-Kurse im Angebot, nachmittags Vorlesungen zu Themen aus Wissenschaft und Forschung. Belegt werden können Kurse in den Fächern Physik, Biologie und Chemie sowie Mathematik und Informatik.Themen sind etwa „Künstliche Intelligenz“, „Tiefe Temperaturen“, „Klimawandel“ oder „Die bunte Welt der Atome“. Nachmittags berichten Wissenschaftler der FU über „Alternativen zur Tiermedizin“, „Geheimnisvolle Quantenwelt“ und „Wie man mit Statistik lügt“.Am ersten Tag sind die Teilnehmer zu einer Campus-Rallye eingeladen, am letzten Tag geht es um die Studienorientierung.Die Experimentier-Kurse finden von 9.30 bis 14.30 Uhr statt, um 15 Uhr beginnen die Vorlesungen. Die Teilnahme an den Kursen kostet zehn Euro pro Tag, die Vorlesungen sind öffentlich und kostenfrei.