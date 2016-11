Dahlem.

Im kommenden Wintersemester kann an der Freien Universität (FU) Berlin erstmals das Fach Sonderpädagogik studiert werden. Diesen Beschluss fassten die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft und die FU. Bisher gab es dieses Angebot nur an der Humboldt-Universität Berlin. Die jährliche Aufnahmekapazität für den neuen Studiengang liegt bei 120 Plätzen, 70 für das Lehramt an Grundschulen sowie 50 für das Lehramt an Gymnasien und Integrierten Sekundarschulen.