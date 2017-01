Texte von Pfarrer Martin Niemöller

Berlin: St. Annen-Kirche |

Dahlem. Am Sonnabend, 14. Januar, beginnt um 17 Uhr in der St. Annen-Kirche, Ecke Königin-Luise-Straße/Thielallee, eine Lesung anlässlich des 125. Geburtstages von Pfarrer Martin Niemöller. Vorgestellt werden Texte aus dem Buch „Gewissen vor Staatsräson. Predigten, Reden und Schriften des kirchlichen Widerständlers und Friedensaktivisten Martin Niemöller“, herausgegeben von Joachim Perels. Es liest Oliver Dekara, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Dahlem, musikalisch begleitet von Jan Sören Fölster an der Orgel. Der Eintritt ist frei. uma