Weihnachtliche Führung

Berlin: Botanischer Garten Berlin |

Lichterfelde. Am Sonntag, 4. Dezember, 14 Uhr, können Kinder ab fünf Jahren erfahren, ob fleischfressende Pflanzen auch Weihnachtsmänner fressen. Auf einer Führung im Botanischen Garten erklärt Biologin Beate Senska, wie sich fleischfressende Pflanzen ernähren. Die Führung eignet sich für Kinder ab fünf Jahren. Sie dauert zirka eine Stunde. Treffpunkt ist am Garteneingang Königin-Luise-Platz. Kosten: drei Euro plus drei Euro für den Garteneintritt. Anmeldungen erforderlich unter 344 41 57. KaR