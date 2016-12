100 Objekte des Kalten Krieges im Buch: Lesung und Führung

Dahlem. Das Alliierten-Museum, Clayallee 135, lädt am Donnerstag, 15. Dezember, 19 Uhr, zu einer Buchvorstellung und Feierabend-Führung ein. Vorgestellt wird der Band „100 Objekte. Berlin im Kalten Krieg“.

Die gleichnamige Sonderausstellung haben seit Juli bereits Tausende Menschen besucht.Das Buch vereint alle einhundert Objektgeschichten und präsentiert die Exponate in ganzseitigen Bildern, zum Beispiel ein Kreuz mit Namen von bei Fluchtversuchen in den Westen erschossenen Menschen.An die Vorstellung des Buches mit Lesung ausgewählter Passagen schließt sich eine Führung durch die Ausstellung an. Der Eintritt zur Lesung und Führung ist frei. Die Ausstellung ist bis 28. Januar geöffnet, täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter 8181990 und www.alliiertenmuseum.de . Das Buch kostet 14,95 Euro. Es erscheint im Berlin Story Verlag auf Deutsch, Englisch und Französisch.