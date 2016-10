Dahlem.

Die Bürgerinitiative Dahlemer Appell trifft sich am Sonnabend, 29. Oktober, 11 Uhr im Restaurant Eßkultur, Takusstraße 38-40. Es geht um die Weiternutzung der Standorte der Museen Dahlem nach dem Umzug ins Humboldt-Forum in Mitte. Interessierte sind herzlich eingeladen. Mehr Infos per E-Mail an guyfeauxdelacroix@yahoo.com