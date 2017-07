Forscherinnen in Dahlem

Berlin: Harnack-Haus |

Dahlem. „Musen oder Macherinnen?“ ist das Thema einer Führung am Sonnabend, 5. August, 15 Uhr. Es geht um die Frauen des Forschungscampus‘ Dahlem, um Wissenschaftlerinnen, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Dahlem lebten oder arbeiteten. Zwei Beispiele: Lise Meitner, deren Arbeiten 1938 in die Entdeckung der Kernspaltung mündeten, ist die prominenteste Forscherin Dahlems. Clara Immerwahr hingegen blieb die berufliche Anerkennung als Frau verwehrt. Sie beging 1915 Selbstmord. Treffpunkt ist am Harnack-Haus, Ihnestraße 16-20. Die Teilnahme an der Führung kostet fünf, ermäßigt drei Euro. uma