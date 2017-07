Karten für Sommerkonzertreihe im Botanischen Garten gewinnen

Lichterfelde. Musik im Grünen: Die beliebte Sommerkonzertreihe im Botanischen Garten findet noch bis 25. August 2017 statt.

Soul, Tango, Salsa

Kostenlose Gartenführung

Eingänge des Botanischen Gartens Berlin befinden sich Unter den Eichen 5-10, 12203 Berlin (Bus M48, S1) und Königin-Luise-Platz, 14195 Berlin (Bus 101, X83). Karten (inklusive Garteneintritt am Konzerttag) kosten 17, ermäßigt zwölf Euro, die Familienkarten 32 Euro und sind an den Kassen des Botanischen Gartens erhältlich sowie unter 6110 13 13 und an allen Vorverkaufsstellen. Mehr Informationen auf www.botanischer-garten-berlin.de

In einmaliger Atmosphäre werden dem Publikum besondere Klangerlebnisse geboten. Ob Klassik oder Jazz, Rock oder Soul, Reggae oder Chorgesang, Swing oder Salsa, Tango oder Flamenco – ein breitgefächertes musikalisches Repertoire verschiedener Künstler sorgt für ein abwechslungsreiches Programm und Hörgenuss im Grünen.Soul von More town Soul geht am 28. Juli in die Beine. Mit jazzigem Tango und einem Tanzpaar startet im August Beatrix Becker & friends (7. August). Für Sommerstimmung sorgen mit einem kinderfreundlichen Reggae-Familienkonzert Mellow Mark & House of Riddim (11. August). Die spanische Folkloreband Azuleo (18. August) bietet neben Hörgenuss eine atemberaubende Flamencotanzdarbietung. Mit der Band Mi Solar (25. August) darf am letzten Konzertabend zu Salsa- und Latin-Jazz-Rhythmen gefeiert und getanzt werden.Die Konzerte finden immer freitags von 18 bis 20 Uhr statt. Der Besuch von Garten und Museum ist am Konzerttag inklusive, ebenso wie eine kostenlose Gartenführung im Anschluss an das Konzert. Mehr als 20 000 Pflanzenarten auf 43 Hektar entführen die Besucher auf eine Sommerreise rund um die Welt – vom Lavendel in den Pyrenäen zum Edelweiß in den Alpen, durch die japanischen Wälder und die Prärie Nordamerikas.Unter allen Teilnehmern werden zweimal zwei Karten verlost.