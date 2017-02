Berlin: Jesus-Christus-Kirche |

Dahlem. Ein Emporenkonzert beginnt am Sonntag, 19. Februar, 17 Uhr, in der Jesus-Christus-Kirche, Hittorfstraße 23. Zu hören sind unter anderem Werke von Purcell, Bach und Messiaen. De Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Der Erlös ist für Sanierungsarbeiten am Martin-Niemöller-Haus in der Pacelliallee 61 bestimmt. Mehr Infos unter 831 45 08. uma