Kunst-Taschen gestalten

Dahlem.

Kinder und Jugendliche ab sieben Jahren sind in den Herbstferien ins Kunsthaus Dahlem, Käuzchensteig 8, eingeladen. Von Montag bis Mittwoch, 23. bis 25. Oktober, jeweils von 10 bis 14 Uhr läuft der Workshop „Art Bag“. In den Ausstellungsräumen und im Skulpturengarten können die Teilnehmer Zeichnungen der Kunstwerke anfertigen, um anschließend einen eigenen Entwurf für einen Baumwollbeutel – die Art Bag – zu gestalten. Das Bildmotiv wird dann mit speziellen Farben auf die Taschen übertragen. Die Teilnahme ist frei, die Materialkosten betragen 60 Euro. Mehr Infos und Anmeldung bei Teilnahme unter 0179/710 22 50 und per E-Mail an khd@beartofit.de