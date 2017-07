Liebeswirren im Schlosshof

Dahlem.

Eine Liebeskomödie nach Anton Tschechow ist am Sonnabend, 5. August. 18.30 Uhr auf dem Hof des Jagdschlosses Grunewald, Hüttenweg 100, zu erleben. „Das wahre Leben ist doch anders“ heißt das Solostück, dargeboten von der Schauspielerin Cornelia Gutermann-Bauer vom Turmalintheater. Sie übernimmt in einer Doppelrolle die Parts von Mann und Frau im Kampf der Geschlechter. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zwölf Euro, inklusive Schlossbesichtigung bis 18 Uhr. Karten gibt es unter813 35 97 oder per E-Mail an schloss-grunewald@spsg.de und kontakt@turmalintheater.de