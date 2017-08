Rundgang über den Uni-Campus

Berlin: Harnack-Haus |

Dahlem. „100 Jahre Wissenschaft im deutschen Oxford“ heißt eine Führung über den Campus der Freien Universität Berlin, die am Sonntag, 3. September, um 11 Uhr beginnt. Start ist am Harnack-Haus, Ihnestraße 16-20, das 1929 als internationales Gästehaus errichtet wurde. Weiter geht es auf den Spuren von Nobelpreisträgern und zu Meilensteinen der Wissenschaftsgeschichte. Außerdem werden spannende Einblicke in die Architektur geboten. Die Teilnahme kostet fünf, ermäßigt drei Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. uma