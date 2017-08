Spannendes über Bohnen und Tomaten: Workshop im Botanischen Garten

Lichterfelde. Workshop, Aperitif und Kostproben stehen am Donnerstag, 31. August, 17 bis 19 Uhr, auf dem Programm einer Geschmacksstunde zum Thema Bohnen und Tomaten.

Die Kosten betragen 15 Euro plus drei Euro Garteneintritt. Eine Anmeldung unter68 08 93 44 oder per E-Mail an info@esskultur-berlin.de ist erforderlich. Treffpunkt ist der Garteneingang Königin-Luise-Platz.