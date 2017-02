Koch-Treff mit neuen Nachbarn

Dahlem.

Der Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf startet ein kulinarisches Begegnungsprojekt, damit alte und neue Nachbarn sich kennenlernen können. Der Name des Projektes „BienMenue“ lehnt sich an „Bienvenue“ - französisch für „Willkommen“ - an. Denn wo gelingt das Kennenlernen besser als bei einem leckeren Mahl? Am Donnerstag, 23. Februar, findet eine erste Info-Veranstaltung in der Kirchengemeinde Dahlem, Thielallee 1+3, statt. Wer mitmachen will kann sich unter200 09 40 16 oder0152/21 46 03 19 oder per E-Mail an fluechtlingsarbeit@teltow-zehlendorf.de informieren und anmelden.