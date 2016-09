Nachbarschaftsfest an der Notunterkunft Hüttenweg

Nach Angaben des Berliner Senats sollen im kommenden Dezember endlich alle in Steglitz-Zehlendorf noch als Notunterkünfte genutzten Sporthallen "freigezogen" werden. Damit kann dann hoffentlich ein Schlussstrich diese menschenunwürdige Unterbringung gezogen werden. Vor diesem Hintergrund wird unser Willkommensbündnis am kommenden Donnerstag, 29. September 2016, von 15:00 bis 18:00 Uhr noch einmal gemeinsam mit den Menschen in der Notunterkunft am Hüttenweg 43 (Cole-Sports-Center) ein Nachbarschaftsfest feiern,