Piercing - so heilt die Wunde schnell

Jedes Piercing hinterlässt nach dem Stechen eine Wunde. Die Heilung dieser Wunde entscheidet darüber, ob es ein unkompliziertes Piercing wird oder lebenslang immer wieder Probleme verursacht. Mit der Entscheidung fürs Stechen beim Piercer ist ein wesentlicher Grundstein für ein unproblematisches Piercing gelegt - jetzt muss die Heilung nur noch reibungslos verlaufen. Doch wie geht das und wie lassen sich Schwierigkeiten vermeiden?

Grundlagen: Händewaschen und Hygiene

Die besten Formen der Desinfektion

Wie lange muss ein Piercing desinfiziert werden?

Salbe, Tropfen, Spray?

Obwohl ein Piercing meist nicht blutet, handelt es sich in der ersten Zeit um eine offene Wunde. Für sie gelten die gleichen Regeln wie für jede andere Wunde: Händewaschen vor jedem Kontakt vermeidet Infektionen, die sich beinahe gänzlich ausschließen lassen. Das Piercing sollte in den ersten Tagen, besser noch in den ersten Wochen gar nicht angefasst werden, wenn es nicht gerade ums Drehen geht. Auch das wird nicht bei jedem Piercing notwendig sein. Eine gründliche Handwäsche vor dem Kontakt ist Pflicht - und zwischen der Wäsche und dem Berühren des Piercings wird sonst nichts angefasst.Eine Desinfektion des Piercings ist nicht verkehrt. Das bietet zusätzlichen Schutz vor eindringenden Keimen, die zur Wundinfektion führen könnten. Es muss allerdings kein alkoholisches Desinfektionsmittel sein. Schlimmstenfalls kann dieses in der Wunde sogar brennen und sie unangenehm reizen. Einfache Salzwasserlösung reicht vollkommen aus. Diese gibt es in der Apotheke, sie kann aber auch selber hergestellt werden. Sicherer ist natürlich das Apothekenprodukt. Damit wird das Piercing mindestens einmal täglich eingesprüht. Hilfreich ist das Einsprühen auch vor dem Drehen, falls das gemacht werden muss. Dadurch gleitet der Piercingschmuck oft etwas besser.Das ist ganz unterschiedlich und hängt davon ab, wo sich der Stichkanal befindet. Bei einem Lobe-Piercing am Ohrläppchen reichen in der Regel einige Tage bis zu einer Woche. Dann ist das Schlimmste bereits verheilt. Wenn noch eine weitere Woche desinfiziert wird, ist das aber auch nicht schlimm. Am Bauchnabel dagegen kann durchaus mit mehreren Wochen gerechnet werden, da die Haut hier nicht so schnell abheilt und der Stich tiefer geht als am Ohrläppchen. Der Piercer wird genaue Anweisungen geben, wie lange desinfiziert werden muss.Apropos Desinfektion... welche Form ist für ein Piercing eigentlich am besten geeignet? Sprays sind genau das Richtige, denn das Piercing muss hierfür nicht angefasst werden und die Verteilung ist optimal. Tropfen wären auch in Ordnung, da sie sich relativ gut dorthin tropfen lassen, wo sie gebraucht werden. Auch das geht beinahe ohne Anfassen. Eine Salbe wird eher dann verwendet, wenn sie ein Antibiotikum enthält, falls es zur Wundinfektion gekommen ist. Zur Desinfektion eines Piercings ist sie weniger geeignet, da sie die Berührung der Wunde erfordert.Insbesondere bei einem transdermalen Implantat ( Dermal Anchor ) ist besondere Sorgfalt geboten.