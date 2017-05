Quartiermanager für Turnfest gesucht

Steglitz-Zehlendorf. Vom 3. bis 10. Juni findet in Berlin das Internationale Deutsche Turnfest statt. Es ist mit über 70 000 aktiven Teilnehmern das größte Wettkampf- und Breitensportevent der Welt.

Etwa 50 000 Teilnehmer werden in Schulen untergebracht. Für deren Betreuung suchen die Veranstalter noch freiwillige Helfer, vor allem Quartiermanager. Die sind für den reibungslosen Ablauf in „ihrer“ Schule verantwortlich. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und erhalten eine Aufwandsentschädigung von 200 Euro.In Steglitz-Zehlendorf werden noch Quartiermanager für folgende Schulen benötigt: OSZ Natur und Umwelt / Peter-Lenné-Schule, Hartmannsweilerweg 29; Erich-Kästner-Grundschule, Bachstelzenweg 2-8; Wilma-Rudolph-Schule, Am Hegewinkel 2A; Gail-S.-Halvorsen-Schule, Im Gehege 6. Interessenten melden sich bitte unter

30 12 73 82 11 oder per E-Mail an Unterkunft.turnfest@dtb-online.de