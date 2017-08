Brandenburger Spezialitätenmarkt lockt mit Leckereien vom Land

Dahlem. Das Land und seine Produkte entdecken können Neugierige am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. August, auf der Domäne Dahlem. Präsentiert werden Spezialitäten aus Brandenburg. Wer Glück hat gewinnt auch noch etwas: Jeder 1000. Besucher erhält einen gut gefüllten Präsentkorb.

666 30 00 und Mehr Informationen gibt es unter666 30 00 und www.domaene-dahlem.de

Regionale Produkte, davon viele in Bio-Qualität, laden zum Kosten ein. Es gibt gesunde Leckereien aus Sanddorn, Fleisch vom Wild, Schwein und Rind, letzte Sommerbeeren und erste Kürbisse, frisch gepresste Öle, Kräuterpestos, Apfelsecco aus der Uckermark, Fisch aus der Schauräucherei und mehr.Neben Kulinarischem ist Kunsthandwerk im Angebot, zum Beispiel Gefilztes aus märkischer Alpaka-Wolle, Keramik oder Ledertaschen.Wer Urlaub in Brandenburg plant, kann sich mit Infos versorgen. Der Verband pro agro, der gemeinsam mit der Domäne den Brandenburger Spezialitätenmarkt veranstaltet, bietet Material zu Ferien auf Bauern- und Reiterhöfen. Wie Reisen früher von statten gingen, verdeutlicht einen originalpreußische Postkutsche von 1886. Sie fuhr bis Anfang des 20. Jahrhunderts von Berlin über Küstrin nach Potsdam. Heute ist sie im Fläming im Einsatz.Kinder können auf Kaltblutpferden reiten oder Feldrundfahrten auf dem von einem Traktor gezogenen „Domänenexpress“ unternehmen.Live-Musik kommt von der Gruppe „New Orleans Caliente“. Führungen durch den Garten der Sinne runden das Programm ab.Der Brandenburger Spezialitätenmarkt auf der Domäne Dahlem, Königin-Luise-Straße 42-43, läuft an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet drei, ermäßigt 1,50 Euro. Für die Ausstellungen „Vom Acker bis zum Teller“ und „Handwerken. Vom Wissen zum Werk“ gilt ermäßigter Eintritt, zu zahlen sind drei statt fünf Euro.