Domäne Dahlem gehört jetzt zum Marktschwärmer-Netzwerk

Dahlem. Regionale Erzeuger mit Konsumenten vor Ort zusammenbringen ist das Ziel des deutschlandweiten Netzwerks Marktschwärmer. Eine solche „Marktschwärmerei“ gibt es jetzt auch auf der Domäne Dahlem.

Mehr Informationen zum Angebot auf der Domäne Dahlem, Königin-Luise-Straße 49, auf https://marktschwaermer.de/de/assemblies/8931 und www.marktschwaermer.de

Die Idee hinter dem Projekt mit dem Motto „Gib Deinem Bauern die Hand!“: Die regionale Vielfalt soll gestärkt werden, die Städter sollen sich mit frischen saisonalen Lebensmitteln versorgen können. Das Funktionsprinzip: Landwirte und Erzeuger geben die vorab online bestellten und bezahlten Produkte aus.Das hat unter anderem den Vorteil, dass nur die bestellten Lebensmittel geliefert werden. Außerdem entstehen keine unnötigen Transport- und Kühlkosten. Auch die Verschwendung verderblicher Ware kann so vermieden werden.Gastgeber der neuen Schwärmerei ist der Bioland-Gartenbau der Domäne Dahlem, der seit über 20 Jahren auf dem Landgut ansässig ist. Dort baut der Betrieb Kartoffeln und Gemüse an, Kräuter und Beerenfrüchte, Feldfutter für die Tiere der Domäne.Sonja Schade vom Bioland-Betrieb erklärt, wie die Marktschwärmerei abläuft. „Interessenten können freitags bis mittwochs online bestellen. Die Verteilung der Lebensmittel ist jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr. Wer will, kommt mit den Erzeugern ins Gespräch, lernt neue regionale Produkte kennen und erhält Verarbeitungstipps.“ Zudem können auch noch die anderen Einrichtungen der Domäne Dahlem erforscht werden – es gibt Ausstellungen im Herrenhaus, einen Hofladen und ein Landgasthaus.Entstanden ist die Idee regionale Produkte direkt an den Konsumenten weiter zu geben 2010 in Frankreich. Belgien, Großbritannien, Deutschland, Spanien und Italien folgten 2013 bis 2014. „Marktschwärmer“ in Deutschland ist ein selbstständiger Teil des europäischen Netzwerks.