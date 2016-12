Letztmalig Markt der Kontinente

Dahlem.

Die letzte Chance, den Markt der Kontinente in den Museen Dahlem, Lansstraße 8, zu besuchen ist am Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. Dezember, 11 bis 19 Uhr. An dem Wochenende steht der Kontinent Afrika im Mittelpunkt – mit typischem Kunsthandwerk und Musik. Kulturinteressierte können gleichzeitig die Gelegenheit nutzen, das Ethnologische und das Museum für Asiatische Kunst zu besuchen. Beide schließen im Januar, um sich auf den Umzug ins Humboldt-Forum in Mitte vorzubereiten. Einzig das Museum für Europäische Kulturen bleibt noch an seinem Standort. Der Eintritt zum 20. Markt der Kontinente und zu den Ausstellungen kostet acht, ermäßigt vier Euro. Mehr Infos unter www.marktderkontinente.de