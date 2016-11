Textilhandwerksmarkt mit edlen Stoffen, deftigem Essen und Laternenumzug

Dahlem. Klöppler und Spinner, Weber, Filzer und Hutmacher sind am Wochenende zu Gast beim 28. Textilhandwerksmarkt auf der Domäne Dahlem zu Gast. Sie zeigen und verkaufen Erlesenes aus Wolle, Baumwolle, Seide und Leinen.

666 30 00 und Mehr Informationen unter666 30 00 und www.domaene-dahlem.de

Neben selbst gefertigten Textilien aus Naturmaterialien bietet der Markt eine Vielzahl an kulinarischen Genüssen. Es gibt Wildgulasch und Fisch, Marzipan und Nougat, Fruchtwein und Brände, Gewürze, Senf, Aufstriche und Käse.Kleine Besucher können sich auf eine spannende Feuerschow mit „Pyrofessor Logo“ freuen, Feldrundfahrten mit der Pferdekutsche unternehmen auf Ponys reiten und ihre Runden auf dem historischen Kinderkarussell drehen.Während des Marktfestes ist der Eintritt ins Culinarium frei. Dort sind Kurzführungen durch die Erlebnisausstellung „Vom Acker bis zum Teller“ im Angebot. Auch der Eintritt in die Sonderausstellung „Der Apfel. Kultur mit Stiel“ im Herrenhaus ist frei.An beiden Markttagen beginnt um 17.30 Uhr ein Sankt-Martin-Laternenumzug mit Tieren und Musik. Am Sonntag spielt außerdem der Bläserchor der Dorfkirchengemeinde Lankwitz Martinslieder. Laternen können mitgebracht oder auf der Domäne erworben werden.Der Textilhandwerksmarkt auf der Domäne Dahlem, Königin-Luise-Straße 49, findet am Sonnabend und Sonntag, 12. und 13. November, jeweils 10 bis 18 Uhr. Eintritt drei, ermäßigt einen Euro. Am Sonnabend ist zusätzlich von 8 bis 13 Uhr Ökomarkt.