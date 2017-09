95 Jahre Freiwillige Feuerwehr Falkenberg - Tag der offenen Tür

Wir feiern am 14.10.2017 gemeinsam mit unserem Förderverein unser 95-jähriges Jubiläum.



Wir werden an diesem Tag rund um unsere Wache einen Tag der offenen Tür veranstalten.

Wir starten um 10:00 Uhr mit dem offiziellen Festakt gemeinsam mit Gastfeuerwehren.

Im weiteren Tagesverlauf gibt es ein buntes Programm für Klein und Groß. Feuerwehrfahrzeuge werden vorgestellt, es wird verschiedene Vorführungen geben, ein buntes Kinderprogramm mit Hüpfburg, Rauchhaus und Co wird unsere kleine Festwiese schmücken und für das leibliche Wohl gibt es Köstlikeiten vom Grill und die Ahrensfelder Erbsensuppe so wie kühle Getränke aus einer Feuerwehrbar.

Für den süßen Hunger wird es ein großes Kuchenbuffet geben.



Weitere Gäste wie den ASB und den Tierschutz Berlin werden wir an diesem Tag begrüßen dürfen. Auch sind noch andere kleine Attraktionen in Planung die wir vielleicht bis zum Veranstaltungsbeginn immer wieder bekannt geben werden aber nochmehr freuen wir uns, wenn wir an diesem Tag ganz viele neugierige Besucher begrüßen drüfen die mit uns zusammen Geburtstag feiern.



Ab 19 Uhr findet ein Tanzabend in unerer Fahrzeughalle statt.