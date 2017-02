Die Nacht der Illusionen: „Magie der Travestie“ am 3. März 2017

Falkensee. Am 3. März empfhielt sich ein Ausflug nach Falkensee: Die Show „Magie der Travestie“ ist Unterhaltung auf höchstem Niveau.

03322/28 96 30 sowie auf Die Show „Magie der Travestie“ beginnt am 3. März um 20 Uhr in der Stadthalle Falkensee. Karten gibt es an vielen Theaterkassen, unter03322/28 96 30 sowie auf www.magie-der-travestie.de

Wann wird die Wirklichkeit zur Illusion, wo hört der Verstand auf und fängt die Fantasie an? In einer Travestieshow ist nichts so, wie es scheint – oder doch? Lassen Sie sich entführen in die bunte Welt einer „Kunst, bei der die Verpackung verspricht, was der Inhalt nicht hält“: hinreißende Darbietungen, fantastische Kostüme, perfektes Make-up. Da fällt die Antwort auf die Frage „Mann oder Frau?“ richtig schwer. Bei der Nacht der Illusionen kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Die Paradiesvögel der Travestie wissen genau, wie sie ihr Publikum verführen können: mit viel Charme, nicht immer jugendfreiem Witz, hitverdächtigem Gesang und mitreißend erotischen Tanzeinlagen. Mitmachen strengstens erwünscht!