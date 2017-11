Heiz-Check für Hausbesitzerinnen und -besitzer

Der Winter steht vor der Tür. Jetzt ist die richtige Zeit, an die Heizung zu denken. Schon die ersten kühlen Tage machen oft deutlich, ob die Heizung ordentlich funktioniert und nicht etwa merkwürdige Geräusche von sich gibt oder gar kalt bleibt. Manchmal kommt das böse Erwachen aber auch erst im Frühjahr, wenn sich herausstellt, dass die Heizung viel mehr Geld verschlungen hat als ursprünglich gedacht.„Nutzen Sie daher zu Beginn der kalten Jahreszeit das Angebot einer Energieberatung der Verbraucherzentrale. Lassen Sie durchchecken, ob Ihre Heizung richtig funktioniert und eingestellt ist. Machen Sie den Heiz-Check!“, empfiehlt Dr. Cornelia Niemeitz von der KlimaWerkstatt Spandau.Den Rest des Originalpreises von 300 Euro übernimmt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Mit diesem Heiz-Check wird aufgezeigt, wo das konkrete Optimierungspotenzial der jeweiligen Anlage liegt. Durch eine Optimierung der Heizung können Hausbesitzer deutlich Kosten sparen. Häufig bedarf es nur kleiner Maßnahmen, um den Betrieb der Heizung zu optimieren. Der Heiz-Check zeigt aber auch, wenn im Frühjahr ein Austausch der Heizung notwendig ist. Mehr Infos zum Heiz-Check finden Sie unter: www.verbraucherzentrale-energieberatung.deFür schnell Entschlossene stellt die KlimaWerkstatt Spandau fünf Gutscheine der Verbraucherzentrale bereit, mit denen der Heiz-Check komplett kostenfrei ist – wenn er bis zum 15.12.2017 vereinbart wird. Für die ersten fünf interessierten Hausbesitzerinnen und -besitzer liegt ein Gutschein in der KlimaWerkstatt Spandau, Mönchstraße 8, 13597 Berlin bereit. Die Öffnungszeiten sind dienstags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr.Im Rahmen des aktuellen Projekts „Beratung energetische Erneuerung der Altstadt Spandau“ sind viele Energieberatungen für Gebäudeeigentümer bis Mitte nächsten Jahres kostenfrei. So werden im Fördergebiet Altstadt Spandau sowohl der Heiz-Check als auch ein Detail-Check zu anderen Energie-Fragen im Gebäude angeboten.Nutzen Sie doch auch das Angebot einer stationären Energieberatung der Verbraucherzentrale. Die nächste Beratung findet am 30.11.2017 in der KlimaWerkstatt Spandau statt.Bei Fragen: E-Mail angelika.haaser@ba-spandau.berlin.de oder telefonisch unter 030-90279 2247Mehr Infos unter www.klimawerkstatt-spandau.de und unter www.facebook.com/KlimaWerkstattSpandau.