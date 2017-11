Spandau ist Spitzenreiter bei Mietzuwächsen

Marktbericht des Immobilienpreisservice des IVD Berlin-Brandenburg zur Metropolregion Berlin

Preisanstieg auf dem Berliner Immobilienmarkt

Preisanstieg auf dem Spandauer Immobilienmarkt

Angebotsmieten in Charlottenburg-Wilmersdorf am höchsten

Angebotsmieten in Spandau und Marzahn-Hellersdorf am niedrigsten

Auf dem Berliner Immobilienmarkt setzt sich der Preisanstieg ungehindert fort. Gegenüber dem Vorjahr sind die Angebotsmieten in einfachen und mittleren Lagen im Durchschnitt um 6,3 % auf 8,50 €/m² nettokalt gestiegen. In guten bis sehr guten Lagen fiel die Steigerung mit 5,2 % auf 10 € etwas geringer aus, liegt aber noch deutlich über der allgemeinen Preisentwicklung.Spitzenreiter bei den Mietzuwächsen sind die einfachen, peripheren Lagen in Spandau, die im Schwerpunkt um fast 11 % auf 7,75 €/m² gestiegen sind, dicht gefolgt von den einfachen bis mittleren Lagen in Reinickendorf und Treptow-Köpenick mit einem Anstieg von rd. 10 % auf 8,25 €/m² Wohnfläche. Betrachtet wurden hierbei nur Wohnungen mit mittlerer bis gehobener Ausstattung in normalen oder gutem Bauzustand.Dies geht aus dem am 13.11.2017 veröffentlichten Immobilienpreisservice des IVD Berlin-Brandenburg hervor. Das aktuelle Zahlenwerk untersucht detailliert die wichtigsten Immobilienteilmärkte u.a. der zwölf Berliner Bezirke und basiert ausschließlich auf tatsächlich erzielten Miet- und Kaufpreisen für Wohn- und Gewerbeimmobilien in der Metropolregion Berlin-Brandenburg.Am höchsten sind die Angebotsmieten in Charlottenburg-Wilmersdorf. In den Standardwohnlagen (einfach bis mittel) werden dort durchschnittlich 10,00 €/m² und in den sogenannten Vorzugswohnlagen (gut bis sehr gut) durchschnittlich 12,00 €/m² aufgerufen. Auf dem zweiten Platz folgt Mitte mit 9,50 €/m² in den Standardwohnlagen und 12,00 €/m² in den Vorzugswohnlagen.Am preiswertesten wurden Mietwohnungen in Spandau und in Marzahn-Hellersdorf mit 7,75 €/m² in den Standardwohnlagen und 8,75 €/m² in den Vorzugswohnlagen angeboten.