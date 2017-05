Verblasste Würde: Wartehalle auf dem Friedhof soll saniert werden

Falkenhagener Feld. Die Wartehalle der Friedhofskapelle auf dem Friedhof „In den Kisseln“ soll saniert werden. Das fordert die FDP. Über den Antrag muss aber noch der Haushaltsausschuss beraten.

9000 Euro für mehr Würde

Mit ihrem Antrag will die FDP-Fraktion das Bezirksamt damit beauftragen, die Wartehalle auf dem städtischen Friedhof „In den Kisseln“ umgehend zu renovieren. Denn der Innenraum der Halle sei seit Jahren in einem erbärmlichen Zustand. „Die Halle muss dringend renoviert werden“, sagt Wolfgang Beckmann von der FDP. Der Bezirksverordnete hat sich die Wartehalle persönlich angeschaut und ein trostloses Bild gewonnen. „Der Anstrich ist verblasst, die Wände haben Risse und die Halle ist nur spärlich eingerichtet.“ Für Trauergäste, die in der Halle auf die Beerdigungszeremonie warten, sei der Raum kein bisschen würdevoll.Das will die FPD unbedingt ändern. Einen ersten Erfolg gab es schon. Im Ausschuss für Hochbau und Liegenschaften wurde der Antrag einstimmig angenommen. Dort hatte der zuständige Stadtrat Andreas Otti (AfD) die Sanierungskosten auf rund 9000 Euro geschätzt. Für eine neue Decke aus Gipskarton werden rund 3500 Euro veranschlagt, für die Beleuchtung 2500 Euro, für die Malerarbeiten 2000 Euro und für eine neue Fototapete etwa 500 Euro. Laut Stadtrat Otti könnten die Renovierungskosten aus dem Budget für bauliche Unterhaltung finanziert werden. Für neue Möbel wiederum wäre das Grünflächenamt als Betreiber der Halle zuständig. „Die Finanzierung der Innenausstattung werden wir in den kommenden Beratungen zum Doppelhaushalt 2018/19 anregen“, informiert Wolfgang Beckmann.Der Haushaltsausschuss hat den FDP-Antrag am 1. Juni auf dem Tisch. Danach geht er zurück in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) zur endgültigen Abstimmung.