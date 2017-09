Wohnraumfür Alle?

Berlin: Evangelische Zufluchtskirchengemeinde |

Falkenhagener Feld. Bezahlbare Wohnungen für Alle? Dieser Frage geht eine Diskussionsrunde am 12. September in der Zufluchtskirchengemeinde nach. Denn preiswerte Wohnungen sind in Berlin kaum noch zu haben. Die Mieten steigen bei Neuverträgen oder nach Modernisierungen, und auch die Mietpreisbremse funktioniert nicht wirklich. Zeitgleich wächst die Einwohnerzahl und Wohnraum wird immer knapper. Wie kann diese Entwicklung gestoppt werden, und vor allem, was tut die Politik? Darüber diskutieren der Bundestagsabgeordnete Swen Schulz und Bettina Domer (beide SPD), Mitglied des Stadtentwicklungsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus mit Spandauern. Los geht es um 18 Uhr im Gemeindesaal der Kirchengemeinde an der Westerwaldstraße 16. uk