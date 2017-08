8. „Tag der kleinen Baumeister“ im Falkenhagener Feld - Spandauer Kids lernen wie man Häuser baut

Zum 8. „Tag der kleinen Baumeister“ der Gewobag haben am 17.08.2017 rund 150 Kinder spielerisch verschiedene Gewerke zum Thema Hausbau ausprobieren können.

Die, organisiert von der, hatte insgesamt 10 Stationen, betreut von Berliner Handwerksbetrieben. Erstmalig dabei: die Station zum Thema „Energieerzeugung".Prominenter Besuch:, Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, der stellvertretende Bezirksbürgermeisterund dieDiese und weitere Fragen rund um das Thema Hausbau stellten sich am 17.08.2017 die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 8. „Tag der kleinen Baumeister“. Zu diesem jährlichen Ferienevent hatte die Gewobag dieses Mal auf den Spielplatz am Salchendorfer Weg 2 in Spandau eingeladen. Hier konnten sich die Kinder im Kita- und Grundschulalter spielerisch in verschiedenen Handwerksdisziplinen ausprobieren. Unter fachkundiger Anleitung durften sie hämmern, tapezieren, Bagger fahren und hatten sichtlich Spaß dabei., freute sich über die rund 150 kleinen Baumeisterinnen und Baumeister, die heute an der Aktion im Falkenhagener Feld teilgenommen haben: „Es ist toll zu sehen, mit wie viel Freude die Kinder dabei sind! Die Gewobag engagiert sich schon lange mit verschiedenen sozialen Projekten hier im Quartier. Uns ist es wichtig, in unseren Beständen nicht nur die Wohnungen zu verwalten, sondern auch das Wohnumfeld aktiv mit zu gestalten.“Bei den Mitmachstationen gab es in diesem Jahr ein neues Highlight: eine Mitmach-Station zum Thema Energieversorgung. Ein Experiment mit Solarzellen veranschaulichte den Kindern, wie man aus Sonnenlicht Strom gewinnt und ließ die Nachwuchs-Baumeister staunen: zwei beschichtete Glasscheiben, Jodlösung und Sonnenlicht – fertig ist die Solarzelle. Eine nachhaltige Energieversorgung ist nicht nur beim „Tag der kleinen Baumeister“ ein zentrales Thema der Gewobag, sondern spielt auch bei ihren zahlreichen Sanierungs- und Neubauprojekten eine große Rolle. Nur einen Katzensprung entfernt vom Spandauer Spielplatz hat das landeseigene Wohnungsbauunternehmen im vergangenen Jahr eines ihrer Leuchtturmprojekt in Sachen Energieerzeugung umgesetzt: Dort steht Deutschlands erste Windrailanlage. Inmitten des Geschehens auf der Mitmachtbaustelle berichtete: „Die Solar-Wind-Kraftanlage auf dem Dach des Wohnhauses am Blasewitzer Ring war 2016 die erste ihrer Art in Deutschland. Wir sind stolz darauf, dass wir die Chance haben, diese innovative Technik zur Energiegewinnung anhand eines Pilotprojektes testen zu können. Die nachhaltige Energiegewinnung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie um unsere Klimaziele zu erreichen.“Auch an den neun weiteren Mitmachstationen gewannen die Kinder spannende Einblicke in die verschiedenen Handwerksdisziplinen des Hausbaus. Beim Hämmern, Schleifen oder Fliesenlegen lernten die Kleinen, worauf man achten muss, wenn man wie die Großen arbeitet., waren auf dem Aktionstag ebenfalls anwesend. Ausgestattet mit Maurerkellen und Spachtelmasse bauten sie eigenhändig, zusammen mit den Kindern und den Gewobag-Vorständen, eine Mauer – das Grundelement jedes Hauses. Beide hatten sichtlich Spaß an dem lebhaften Aktionstag. „Ich habe selbst eine Ausbildung auf dem Bau gemacht. Es ist toll, heute hier mit den Kindern zusammen zu sein und mich an meine Lehrjahre zu erinnern. Die Kinder werden in den kommenden Jahren noch viele Neubauprojekte in Berlin sehen und dabei Bauarbeiter und Ingenieure bei ihrer Arbeit beobachten. Heute können sie selbst einmal Maurer, Dachdecker oder Baggerfahrer sein und sich ausprobieren. Ich hoffe, dass das Projekt den Kindern in schöner Erinnerung bleibt und sie bei der späteren Berufswahl inspiriert. Die Baubranche in Berlin braucht Nachwuchs und das wird sicher auch in Zukunft so sein“, kommentierte Senatorin Lompscher.ergänzte: „Spandau ist ein sehr vielfältiger Bezirk mit vielen unterschiedlichen Kiezen. Unser Ziel ist es, das Leben in all seinen Quartieren lebenswert zu gestalten. Das soziale Engagement der Gewobag im Falkenhagener Feld ist vorbildlich und unterstützt unsere Arbeit erheblich.“Da auch alles Schöne mal zu Ende geht, wurden nachmittags die letzten Dächer gedeckt und Abflüsse abgedichtet. Die Mitmach-Baustelle am Salchendorfer Weg 2 verwandelte sich zurück in einen Spielplatz. Auch die letzten Kinder legten ihre gelben Bauhelme ab und werden zu Hause und morgen in der Kita oder in der Schule eine Menge zu erzählen haben. Und vielleicht zeigen sie auch stolz ihre Baumeister-Urkunde.