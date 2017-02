Baby-Spaß für junge Eltern

Berlin: Evangelische Zufluchts-Kirchengemeinde |

Falkenhagener Feld. In der Evangelischen Zufluchtskirche, Westerwaldstraße 16, startet am Freitag, 3. März, von 10 bis 11.30 Uhr unter dem Motto „Baby-Spaß“ ein siebenwöchiger Kurs für Mütter und Väter von Kindern zwischen drei Monaten und zwei Jahren. In dem Kurs gibt es Bewegungs-, Sinnes- und Spielanregungen für die Babys und Raum für den Austausch der Eltern untereinander. Verschiedene Themen rund um die Entwicklung werden besprochen. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird um eine Spende gebeten. Anmeldung und weitere Informationen unter 372 25 23. CS