Diskussion zu Kitaplätzen

Falkenhagener Feld. Krippen und Kitas platzen aus den Nähten. Eltern suchen verzweifelt einen Kita-Platz. Und wo es noch Plätze gibt, vergeben die Träger sie oft nicht, weil Erzieher fehlen. Wie dramatisch die Situation in Spandau ist, will der Bezirkselternausschuss-Kita Spandau bei einer Infoveranstaltung zum Thema „Fachkräftemangel“ am 20. September diskutieren. Trägervertreter, Politiker und Kita-Leiter schildern die aktuelle Personasituation und wie sie mit dem Fachkräftemangel umgehen. Zudem soll erörtert werden, welche notwendigen Schritte Politik und Kita-Träger gehen müssen, um langfristig mehr Erzieher zu gewinnen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Klubhaus an der Westerwaldstraße 13. Vertreter der Bezirkselternausschüsse Reinickendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf sind ebenfalls anwesend, um Fragen zu beantworten. uk