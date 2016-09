Gesund essen in Kitas

Falkenhagener Feld.

Rund um die gesunde Ernährung in Kindertagesstätten geht es am 28. September bei einer öffentlichen Versammlung des Bezirkselternausschusses-Kita Spandau (BEAK). Alle Eltern, Kita-Leiter, Elternvertreter, Erzieher, Lokalpolitiker und Interessierte sind dazu um 19 Uhr ins Klubhaus an der Westerwaldstraße 13 geladen. Thema ist die gesunde und abwechslungsreiche Verpflegung in Kitas. Dazu werden Gastredner aus Kita-Küche und Catering Fragen beantworten. Der BEAK bietet im Anschluss die Gelegenheit, mit ihm über aktuelle Themen aus dem Kita-Alltag zu diskutieren. Kontakt zum BEAK Spandau unter info@beak-spandau.de . Anmeldungen unter0179/ 228 15 46.