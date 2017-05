Grundschule wird 50 Jahre alt: Großer Festakt am 19. Mai

Falkenhagener Feld. Die Grundschule im Beerwinkel wird in diesem Jahr 50 Jahre alt und feiert das Jubiläum gebührend.

Auftakt ist ein großer Festakt am 19. Mai ab 14 Uhr in der Grundschule Im Spektefeld 31. Ehemalige Schulleiter werden dabei sein, ebenso wie Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) und Vertreter der Schulaufsicht. Höhepunkt des Festaktes sind eine Tanzshow der polnischen Partnerschule aus Barlinek. Außerdem werden der Buddy-Bär der Schule enthüllt und die Geburtstagstorte angeschnitten.Im Juni folgt dann ein weiterer Höhepunkt anlässlich des Jubiläums. Vom 19. bis 30. Juni gastiert der Zirkus Fellini in der Grundschule und alle Grundschüler machen mit.Die 18. Grundschule im Bezirk war am 6. April 1967 per Bezirksamtsbeschluss beurkundet worden. Zu den großen Profilen der heutigen Schule gehören Sport, Umwelt und Erasmus/Comenius.