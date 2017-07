Info-Abend zum Ferienprojekt

Berlin: Klubhaus Spandau |

Falkenhagener Feld. In den Sommerferien, vom 24. Juli bis 11. August, bietet die VHS Spandau ein kostenfreies dreiwöchiges Theaterprojekt zum Thema "Wege zum Beruf" für Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren an. Zielgruppe sind Schüler, die vor der Berufs- und Ausbildungsplatzwahl stehen. Das Ferienbildungsangebot der Volkshochschule wird in Kooperation mit dem Klubhaus Spandau und Kniff e. V. durchgeführt. Ein Informationsabend findet am am Freitag, 21. Juli, 17 Uhr im Klubhaus Spandau, Westerwaldstraße 13, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Für Rückfragen steht Frau Petkov unter 378 90 90 zur Verfügung. gw