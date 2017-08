Kompostieren im Garten und auf dem Balkon: Ernte-Aktionen der KlimaWerkstatt

Falkenhagener Feld. Mit regelmäßigen Aktionen rund ums Gärtnern will die KlimaWerkstatt Spandau die Menschen in die Gärten und die Ernte zu den Menschen bringen.

An jedem ersten Sonnabend im Monat gibt es ein Treffen für Garteninteressierte mit Tipps zum Gärtnern und Informationen über Gemeinschaftsgärten. Bei jedem Treffen gibt es einen thematischen Schwerpunkt. Am Sonnabend, 2. September, geht es von 14 bis 16 Uhr an der Gelsenkircher Straße 20 um verschiedene Arten der Kompostierung von Küchenabfällen, auch auf dem Balkon.Das Genießen steht dann im mobilen Café am Mittwoch, 6. September, von 17 bis 20 Uhr auf dem Westerwaldplatz im Mittelpunkt. Dann wird Geerntetes gekocht.Wer zu viel Obst, Gemüse oder Nüsse hat, kann seine Ernteüberschüsse abholen lassen. Abholung vereinbaren unter0151/ 75 65 05 11.