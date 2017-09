25. Mieter- und Verbraucherstammtisch des AMV am 20.09.2017

Der 25. Mieter- und Verbraucherstammtisch des AMV findet amumim, statt. Frau Dr. med. Britta Konradt, Rechtsanwältin und Ärztin, Fachanwältin für Medizinrecht wird zu dem Thema „Meine Rechte als Patient" referieren und danach Fragen der anwesenden Verbraucherinnen und Verbraucher beantworten. Frau Dr. med. Britta Konradt ist promovierte Ärztin sowie Fachanwältin für Medizinrecht. Nach ihrer Zulassung als Rechtsanwältin gründete sie ihre Kanzlei für Arzthaftungsrecht. Sie vertritt primär Patienten, die falsch behandelt wurden. Frau Dr. med. Konradt war Gastdozentin an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in dem interdisziplinären Studiengang „Medizin-Ethik-Recht", Ausbilderin von Referendaren, Referentin auf diversen Fachkongressen und bei Fortbildungsveranstaltungen, juristische und medizinische Beraterin sowie Coautorin des Fernsehfilms „Engel der Gerechtigkeit " und Autorin mehrerer Bücher.Unter Patientenrechten versteht man die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die diesen in einem Behandlungsverhältnis gegenüber Ärzten zustehen. In der Praxis kennen jedoch etwa zwei Drittel der Patienten ihre Rechte gar nicht oder nur teilweise. Doch nur wer seine Rechte als Patient kennt, kann sie auch wahrnehmen. Es gibt viele Fragen, die sich Patienten rund um das Thema Patientenrechte stellen: In welchem Umfang muss mich mein behandelnde Arzt informieren und aufklären? Habe ich als Patient ein Recht auf Selbstbestimmung, d.h. darf eine medizinische Maßnahme nur nach zuvor erfolgter Einwilligung erfolgen? Habe ich ein Einsichtsrecht in die Behandlungsunterlagen? Kann ich auch den Rat eines zweiten Arztes einholen? Wie weit reicht die ärztliche Schweigepflicht? Diese und viele andere Fragen wird Frau Dr. med. Britta Konradt auf dem 25. Mieter- und Verbraucherstammtisch des AMV am 20.09.2017 beantworten.