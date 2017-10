Tag der offenen Schultür

Berlin: Martin-Buber-Oberschule |

Falkenhagener Feld. Die Martin-Buber-Oberschule stellt sich am Sonnabend, 11. November, bei einem Tag der offenen Tür näher vor. Um 10 Uhr begrüßt Schulleiter Holger Thießen die Besucher zunächst an der "Bushaltestelle" im Schulfoyer. Dann bieten Lehrer und Schüler Führungen durchs Schulhaus an. Natürlich können Eltern und Kinder auch selbst auf Entdeckungsreise gehen. Alle wichtigen Stationen sind mit auskunftsfreudigen Lehrkräften, Eltern und Schülern besetzt. Am Infostand im Foyer gibt es ausführliches Infomaterial und Ansprechpartner. Im Raum D4 wird eine Kinderbetreuung angeboten, und für das kulinarische Wohl ist ebenfalls gesorgt. Die Integrierte Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe ist Im Spektefeld 33 zu finden. Der Tag der offenen Tür endet gegen 13 Uhr. uk