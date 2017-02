2. Spandauer Mieter- und Verbraucheraktionstag des AMV am 11.03.2017- Vorsorge und Selbstbestimmung im Alter -Der AMV - Alternativer Mieter- und Verbraucherschutzbund e. V. veranstaltet am 11.03.2017 in Berlin-Spandau den 2. Spandauer Mieter- und Verbraucheraktionstag zu dem Thema " Vorsorge und Selbstbestimmung im Alter" und lädt alle Verbraucherinnen und Verbraucher herzlich ein.SCHIRMHERR: Herr Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und Gesundheit Frank BewigGEFÖRDERT DURCH: IKEA StiftungWann: 11.03.2017Wo: Ev. Zufluchtskirchengemeinde, Westerwaldstraße 16, 13589 Berlin-SpandauProgramm:10:00 Uhr - Eröffnung RA Uwe Piper, 1. Vorsitzender AMV10:10 Uhr - Grußworte Schirmherr Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und Gesundheit Frank Bewig10:30 Uhr - Seniorenvertretung Spandau - Stellung und Aufgaben (Herr Klaus-Dieter Trautmann, Vorsitzender der Seniorenvertretung Spandau)10:45 Uhr - Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung, Teil 1. (Frau Angelika Rahn, Dipl. Sozialarbeiterin, Bezirksamt Spandau von Berlin, Amt für Soziales - Betreuungsbehörde)11.30 Uhr - Pause11:45 Uhr - Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung, Teil 2. (Frau Angelika Rahn, Dipl. Sozialarbeiterin, Bezirksamt Spandau von Berlin, Amt für Soziales - Betreuungsbehörde)12:30 Uhr - Mittagspause/Lunch13:30 Uhr - Patientenverfügung (Frau Jutta Windeck, Beauftragte für Vorsorge im Alter des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin)14:15 Uhr - Nachlassregelung, Testament etc., Teil 1. (Frau Jutta Windeck, Beauftragte für Vorsorge im Alter des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin)15:00 Uhr - Pause15:10 Uhr - Nachlassregelung, Testament etc., Teil 2. (Frau Jutta Windeck, Beauftragte für Vorsorge im Alter des Caritasverbandes für das Erzbistum Berlin)16:00 Uhr - Pause16:10 Uhr - Bestattungsvorsorge (Herr Ralph-Peter Schaaf, Bestattungsberater Grieneisen GBG Bestattungen GmbH)16:55 Uhr - Schlusswort RA Uwe Piper, 1. Vorsitzender AMVSelbstbestimmung im Alter ist für Verbraucherinnen und Verbraucher ein zentrales Anliegen. Die Sorge, kein selbstbestimmtes Leben mehr führen zu können oder für die Angehörigen eine Belastung zu sein, beschäftigt ältere Menschen sehr.Der 2. Spandauer Mieter- und Verbraucheraktionstag des AMV widmet sich dem Thema "Vorsorge und Selbstbestimmung im Alter" und hat sich zum Ziel gesetzt, Informationen über die Möglichkeiten einer Vorsorge für das Alter durch Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen, Patientenverfügungen, Nachlassregelungen und Bestattungsvorsorge und damit für ein selbstbestimmtes Leben im Alter zu vermitteln.Der AMV dankt ausdrücklich Herrn Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und Gesundheit Frank Bewig für die Übernahme der Schirmherrschaft, der IKEA Stiftung für die finanzielle Förderung sowie den Referentinnen und Referenten für die inhaltliche Gestaltung des 2. Spandauer Mieter- und Verbraucheraktionstages und freut sich auf zahlreiches Erscheinen interessierter Bürgerinnen und Bürger.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! Für das leibliche Wohl ist gesorgt!