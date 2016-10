Falkenhagener Feld.

Zwei 55-jährige Frauen sind am 8. Oktober bei einem Verkehrsunfall auf der Falkenseer Chaussee verletzt worden. Eine von ihnen fuhr gegen 20.30 Uhr in den Kreuzungsbereich an der Westerwaldstraße ein und prallte mit ihrem Wagen gegen das Auto der gleichaltrigen Frau, die die Straße querte. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der Unfallhergang ist Gegenstand laufender Ermittlungen.