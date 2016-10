Falkenhagener Feld.

Zwei unbekannte Männer haben am Abend des 25. Oktober einen Lebensmitteldiscounter in der Straße Am Kiesteich überfallen. Kurz vor Ladenschluss bedrohten die ungebetenen Kunden die beiden Angestellten mit Messer und Pistole und erzwangen so die Herausgabe des Geldes. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die zwei Frauen blieben unverletzt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.