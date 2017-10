Ausstellung von Horst Mantheé

Berlin: Klubhaus Westerwaldstraße |

Falkenhagener Feld. Im Klubhaus Westerwaldstraße 13 ist am Mittwoch, 8. November, um 17 Uhr die Vernissage einer Ausstellung mit Bildern des Malers Horst Mantheé (1927 – 2011). Der gelernte Schiffszimmermann und erfolgreiche Rudersportler machte sich mit Berliner Ansichten, aber auch Havelländer Landschaften und Küstenbildern in den verschiedenen Maltechniker einen Namen. Die Ausstellung ist bis in den Januar 2018 bei freiem Eintritt montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr zu sehen. CS