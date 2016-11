Havelsymphoniker spielen Mahler: Konzert in der Stadthalle Falkensee

Falkensee. Die 2014 aus dem Sinfonie-Orchester Spandau und den Havel-Symphonikern hervorgegangenen Havelsymphoniker laden zu einem kostenfreien Konzert am Sonntag, 20. November, um 19 Uhr in der Stadthalle Falkensee, Scharenbergstraße 16.

Weitere Informationen unter www.havelsymphoniker.de

Die Musiker möchten mit klassischer sinfonischer Musik ihre Zuhörer in der tristen Jahreszeit begleiten. Das Orchester interpretiert in der neuen Zusammensetzung Werke von Sibelius, Schubert, Mahler und Hummel.Der Höhepunkt des Konzertabends werden Mahlers Kindertotenlieder sein. Sie werden von Mezzosopranistin Anna Marnecke gesungen, die vom Dirigenten des Orchesters, Raviv Herbst am Piano unterstützt wird.