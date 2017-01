Kafka in der Theaterwerkstatt

Berlin: Jugendtheaterwerkstatt Spandau |

Falkenhagener Feld. In den Winterferien ist in der Jugendtheaterwerkstatt, Gelsenkircher Straße 20, eine Inszenierung von Victoria Shefer des Stücks von Franz Kafka "Die Verwandlung" zu sehen. Darin geht es um einen Handlungsreisenden, der eines Morgens als riesiges Insekt aufwacht. Gespielt wird am 29. Januar und 5. Februar jeweils um 17 Uhr, am 4. Februar um 19 Uhr. Als Eintritt wird eine Spende erwartet. CS