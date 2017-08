Kiezkino mit Flüchtlingsthema

Berlin: Klubhaus Westerwaldstraße |

Falkenhagener Feld. Mehrere Projekte und Initiativen aus Spandau für und mit Geflüchteten laden am 31. August um 19 Uhr zum Kiezkino im Klubhaus Westerwaldstraße, Westerwaldstraße 13. Gezeigt wird der Dokumentarfilm "In meinen Augen" auf Deutsch, Englisch und Arabisch. Im Anschluss kann mit dem Regisseur, Raphael Schanz, und dem Protagonisten, Ahmad Al Kurdi, über den Film gesprochen werden. Auch die Sichtweisen zum Zusammenleben von alten und neuen Nachbarn in Berlin können diskutiert werden. Der Eintritt ist frei, auch Popcorn gibt es unentgeltlich. CS