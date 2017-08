Kinder lesen Ausgezeichnetes im Park: Ferienaktion der Bibliotheken

Spandau. Zum 21. Mal findet in der letzten Sommerferienwoche (28. August bis 1. September) „Lesen im Park“ statt – die gemeinsame Sommerferien-Aktion von LesArt, dem Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur und Berliner Kinder- und Jugendbibliotheken.

Im Verlauf der Woche verwandeln sich städtische Parkanlagen, Spielplätze und grüne Wiesen in Kulissen für Lesungen, literarische Spiele und bildkünstlerische Workshops. An jedem Tag der Woche laden Mitarbeiter von LesArt und Bibliothekare aus neun Berliner Bezirken zum spielerischen und kreativen Umgang mit Buchstaben und Bildern, Wörtern und Wendungen, Sätzen und Geschichten im Grünen ein.Im Mittelpunkt stehen dabei nominierte und preisgekrönte Bilderbücher des Deutschen Jugendliteraturpreises der vergangenen Jahre sowie Kinderbuchklassiker, Märchen, Sagen und Geschichten aus bekannten und unbekannten Kinderbüchern. Es stehen außerdem Bücherkisten zum Stöbern und Schmökern bereit. Lesen im Park richtet sich an Kinder von fünf bis zehn Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.In Spandau wird zu folgenden Terminen jeweils von 10 bis 12 Uhr an den aufgeführten Orten gelesen: Dienstag, 29. August: Spielplatz am Lindenufer/Altstadt. Mittwoch, 30. August, Wiese am Imchenplatz. Donnerstag, 31. August: Kirchenwiese (Information über Stadtteilbibliothek Heerstraße Obstallee 22 F). Freitag, 1. September: Spielplatz am Gorgasring.