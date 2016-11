Peter Pan in Falkensee

Falkensee: Stadthalle |

Peter Pan ist die Geschichte über das Erwachsen werden, Kind bleiben und Träume leben. Kinder wie Erwachsene fiebern seit Generationen mit, wenn Peter Pan und Wendy mithilfe der verlorenen Jungen und der Fee Tinkerbell gegen Capt’n Hook antreten. Das Theater Lichtermeer nimmt sein Publikum mit auf diese fantastische Reise nach Nimmerland. In einer abenteuerlichen, detailverliebten Bearbeitung entfaltet das Bühnenstück seinen Zauber. Das sechsköpfige Ensemble singt und tanzt und lässt so alle Helden und Schurken dieses Abenteuers lebendig werden – angereichert mit Schattenspielen, Handpuppen, Bühnenzauber, Tanz und Gesang. Das Musical "Peter Pan" ist zu sehen am Donnerstag, 17. November, um 17 Uhr in der Stadthalle Falkensee, Scharenbergstraße 15, 14612 Falkensee. Karten gibt es unter 03322/237 616. my